Sicredi Raízes RS/SC/MG divulga nota

A Sicredi Raízes RS/SC/MG comunica que devido ao novo decreto do Governo do Estado, que define protocolos de distanciamento controlado para contenção do Coronavírus, e visando a saúde de seus associados, colaboradores e comunidade em geral, está realizando o atendimento presencial em suas agências de forma individual e com agendamento prévio.

Será atendido apenas um associado por colaborador disponível na agência. O atendimento dos associados que fazem parte dos grupos de risco será realizado entre às 9h e 10h, também sob agendamento.

Para realizar o agendamento do seu atendimento, entre em contato através do WhatsApp (51) 3358-4770.

Neste momento, priorize a utilização de nossos canais digitais: Internet Banking e Aplicativo.

Sicredi, gente que coopera cuida.

