O que pode e o que não pode funcionar com bandeira preta? Atualizado

Conforme determinado pelo Governo do Estado, Tenente Portela, assim como os demais municípios gaúchos, está classificado na Bandeira Preta. Em função disso, o Município passa a seguir unicamente as normativas do Estado. Do dia 27 de fevereiro até o dia 07 de março, os protocolos da Bandeira Preta precisam ser cumpridos na integralidade, por todos os portelenses.

Solicitamos a colaboração e compreensão, neste que é o momento mais crítico da pandemia da Covid-19.

As equipes de fiscalização seguirão atentas ao cumprimento das determinações. O número (55) 98437 4565 estará disponível para dirimir dúvidas e para que sejam feitas denúncias de eventuais descumprimentos das medidas.



Confira nas imagens quais as principais restrições e protocolos que passam a valer a partir deste sábado, 27:





