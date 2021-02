Hospital de Caridade de Três Passos atinge lotação máxima na UTI Covid

Compartilhar Pin 0 Compart.

A UTI Covid do Hospital de Caridade de Três Passos atingiu sua lotação máxima neste sábado, 27 de fevereiro. Os três leitos Covid estão ocupados por moradores de Três Passos. São dois homens e uma mulher casos positivos para Covid-19.

Uma paciente de Planalto RS que estava na UTI da casa de saúde trespassense, faleceu no começo da noite de sexta-feira.

A Ala Covid do Hospital de Caridade atingiu 60% de sua capacidade com 11 pacientes internados. Oito casos suspeitos e três casos positivos para Coronavírus.

Três Passos tem hoje 107 casos ativos de Coronavírus e 176 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

O município vive o seu momento mais delicado desde o início da pandemia.



