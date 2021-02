PRF prende traficante com 25 quilos de cocaína em Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Divulgação PRF

O prejuízo às organizações criminosas com a apreensão dessa quantidade de droga é avaliado em mais de 1 milhão de reais

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante que levava 25 quilos de cocaína em um caminhão. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira, 26, na BR 386 em Sarandi.

Em uma operação que contou com apoio do serviço de inteligência da PRF, Policiais Rodoviários Federais monitoraram trechos das rodovias da região norte do estado e identificaram o caminhão suspeito já na BR 386 em Sarandi.

O veículo foi abordado e vistoriado, sendo que no compartimento de carga foram encontrados 25 pacotes contendo cocaína. O condutor e único ocupante, um homem de 21 anos, natural do Paraná, foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência será encaminhada à polícia judiciária local para confecção do flagrante.

