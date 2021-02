Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil e Brigada Militar, com apoio de fiscais municipais, realizou na noite desta sexta-feira ações de fiscalização do cumprimento do decreto estadual que prevê o fechamento do comércio não essencial no horário compreendido entre as 20h às 05h, bem como na localização e dispersão de aglomerações.



As ações foram realizadas nas cidades de Redentora e Miraguaí.

