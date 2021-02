Dentro do Jogo: Balanço Gre-Nal no Brasileirão

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma temporada que foi diferente das outras, o físico pegando mais que o tático, jogos em curto espaço de tempo e campeonatos com mais abertura para a disputa.

O brasileirão foi muito bem disputado, o mais brigado dos últimos anos, decidido na última rodada e no último lance.

Times surpreendendo e outros decepcionando. Grêmio e Internacional conseguiram um dos seus objetivos nesse campeonato a vaga para a Libertadores. A conquista para um ficou longe já para outro escapou no último lance.

O Colorado fez uma campanha além do esperado, não se encaixava como um favorito ao título, somente para uma vaga na Libertadores. Mas foi surpreendente superou as críticas, a mudança de técnico e de direção, as ausências de jogadores importantes e mostrou que o grupo considerado curto poderia brigar por algo grande.

Sem taça, mas com uma campanha consistente, mesmo com seus tropeços a equipe sempre figurou na primeira parte da tabela. Deslizes que custaram o tetra.

O principal nome sem dúvida foi de Abel Braga, técnico experiente que mostrou o poder do Inter no individual e no coletivo.

Já do tricolor se esperava mais, com elenco e futebol que vinha apresentando era um fortíssimo candidato ao título, mas deixou a desejar.

A decolagem prometida pelo técnico Renato Portaluppi não foi tão bem sucedida. Deixando pontos pra trás e empatando muito, não conseguiu emplacar uma sequência boa de vitórias.

O que mais o atrapalhou foram às oscilações, poucas partidas em que fazia dois bons tempos e alguns tropeços inesperados. O tricolor só jogou bem quando seu meio de campo conseguiu criar e movimentar o setor.

Apesar de tudo foi um bom brasileiro para os gremistas e vale lembrar que a temporada 2020 ainda não acabou agora é força total na busca pelo hexa da Copa do Brasil.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

