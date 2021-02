UFSM divulga número de vagas no SISU 2021/1

Compartilhar Pin 0 Compart.

Pró-Reitoria de Graduação da UFSM (Prograd) divulgou, na terça-feira, 23 de fevereiro, o Termo de Adesão SiSU 2021-1 UFSM/MEC, referente às vagas para a Chamada Regular dos cursos ofertados para o Primeiro Semestre de 2021 na UFSM. A inscrição no SiSU deve ser realizada de 06 a 09 de abril de 2021 no site sisu.mec.gov.br.

O Termo de Adesão também traz a documentação exigida para o momento de confirmação de vaga e matrícula. Os modelos dos documentos estarão disponíveis no Edital da Chamada Regular, a ser publicado no site ufsm.br/sisu. Traz ainda, por curso, o peso e a nota mínima de cada prova do Enem exigidos do candidato para concorrer às vagas na UFSM, bem como a média mínima exigida pelo curso.

Na UFSM-FW, as vagas são:

Agronomia – 60 vagas

Engenharia Ambiental e Sanitária – 60 vagas

Engenharia Florestal – 60 vagas

Jornalismo – 55 vagas

Relações Públicas – 30 vagas

Sistemas de Informação – 40 vagas

O candidato deve analisar se possui as condições e os documentos solicitados, antes de optar por alguma cota socioeconômica, étnico-racial e/ou para pessoas com deficiência.

As vagas que sobrarem serão distribuídas entre os inscritos na Lista de Espera do SiSU, realizadas após a Chamada Regular, deverão ser pesquisadas junto ao respectivo Edital.

Outras informações podem ser obtidas através do email copa.sisu@ufsm.br, do Guia SiSU UFSM e pela página Confirmação de Vaga-UFSM no Facebook.

Novidades no processo

Por determinação do Governo Federal, os candidatos deverão criar um login e senha no Sistema gov.br (https://sso.acesso.gov.br/ login) para terem acesso às inscrições SiSU (www.sisu.mec.gov.br)

Datas importantes

SiSU – Inscrições de 06 a 09 de abril de 2021 em https://sisu.mec.gov.br

Publicação do Listão dos(as) Classificados(as) na Chamada Regular: 13 de abril de 2021 em https://sisu.mec.gov.br

Confirmação de Vaga/Matrícula dos(as) Classificados(as) na Chamada Regular: envio digital da documentação (previsão entre os dias 14 e 19 de abril de 2021, de acordo com as orientações do Edital a ser publicado em https://ufsm.br/sisu)

Inscrição na Lista de Espera para quem não for classificado em nenhuma das duas opções de curso: de 13 a 19 de abril de 2021 em https://sisu.mec.gov.br

Fonte: UFSM de Frederico Westphalen

