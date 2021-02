Tenente Portela confirma 17º óbito provocado pelo Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.



Mais um óbito provocado pela COVID-19 é confirmado em Tenente Portela. Desta vez foi de uma paciente do sexo feminino com 84 anos de idade que tinha doenças pré-existentes.

De acordo com a Secretária de Saúde do município, a vítima tinha hipertensão e AVC. Conforme ainda a saúde, os primeiros sintomas se apresentaram em 16 de fevereiro. A internação na UTI do Hospital Santo Antônio ocorreu no último dia 19 e seu exame realizado no dia 20. O resultado saiu no dia 22.

Continua após a publicidade...

Tenente Portela confirma 941 casos de Covid-19 sendo que 860 já se curaram da doença. Ativos são 64 pacientes.

Quatro portelenses que tiveram os exames positivados estão na UTI do HSA. Outros 3 estão na enfermaria e recebem tratamento, eles também estão com COVID-19. Não há casos suspeitos em internação no HSA.

Veja abaixo o boletim:

Curtir isso: Curtir Carregando...