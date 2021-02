Senador Lasier Martins destina R$ 3 milhões para asfaltamento da ERS-305

Compartilhar Pin 0 Compart.

O senador Lasier Martins (Podemos) está destinando R$ 3 milhões para a pavimentação do trecho da ERS-305, entre Horizontina e Crissiumal. O senador gaúcho também conquistou o apoio do deputado federal Nereu Crispin (PSL), que se comprometeu a colaborar com mais R$ 1 milhão. A destinação dos recursos atende aos apelos encaminhados por prefeitos, comunidade e associações empresarias das regiões Celeiro e Missões.

Os recursos são referentes ao Orçamento 2021, que deve ser aprovado até o final de março pela Comissão Mista do Congresso, que analisa a peça orçamentária. Como o objetivo é elevar a R$ 10 milhões o valor para a obra, o gabinete do senador Lasier está buscando apoio de outros parlamentares. A mesma ação por mais recursos está sendo feita de forma articulada por prefeitos, vereadores e empresários dos municípios beneficiados com o asfaltamento da rodovia.

Na última segunda-feira (22), Lasier liderou uma comitiva de prefeitos e deputados estaduais em audiência com o governador Eduardo Leite para que o estado priorize a obra. O governador determinou ao secretário de Transportes, Juvir Costella, que providencie os projetos necessários.

Atualmente há recursos garantidos para o asfaltamento de dez quilômetros entre Horizontina e Crissiumal, cujos trabalhos devem começar ainda no primeiro semestre. Com mais R$ 10 milhões, seria garantida a pavimentação de outros oito quilômetros, completando a obra entre as duas cidades. Após este trecho, ficaria faltando a pavimentação de mais 27 quilômetros, entre Crissiumal e Três Passos, completando os 45 quilômetros da ERS-305.

A obra é vital para o tráfego de caminhões pesados, que transportam principalmente a produção dos frigoríficos e das indústrias de máquinas agrícolas. Além de beneficiar a economia de 17 municípios, a rodovia diminui em 143 quilômetros a distância entre a região e os outros estados brasileiros.

Fonte: Assessoria do Senador Lasier Martins

