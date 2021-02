Ponto de Coleta Covid-19 iniciou atividades junto ao Hospital de Caridade

Compartilhar Pin 0 Compart.

Iniciou na terça-feira, 23 de fevereiro, o funcionamento do Ponto de Coleta Covid-19, instalado junto ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP). Uma iniciativa da prefeitura em conjunto com a casa de saúde e o Conselho Multissetorial para enfrentamento da COVID-19 (COMU-COVID).

Participaram da abertura do local o vice-prefeito, Pastor Ipê, a secretária Municipal de Saúde, Márcia Gintzel, a administradora Leila Bender, as enfermeiras Fancieli Gelain e Cássia Maya e o servidor público, Fábio Buchner.

Continua após a publicidade...

O objetivo é o de aperfeiçoar o serviço, uma vez que os pacientes já procuravam os postos de saúde e o Hospital de Caridade quando apresentavam os sintomas da infecção pelo novo coronavírus.

Conforme a secretária Márcia, esta mudança tem a finalidade de facilitar e aperfeiçoar os procedimentos em saúde para o cidadão que necessita do atendimento. Ela reitera que a pessoa apresentando os sintomas, deverá procurar a sua Unidade de Saúde de referência, em um primeiro contato via telefone para evitar o deslocamento e o contato com outros pacientes. “A unidade de saúde vai fazer a triagem, dando todas orientações e procurando fazer o diagnóstico prévio, e, sendo necessário, vai agendar com o Ponto de Coleta o exame da Covid-19”, explicou.

A administradora do HCTP, enfatizou que esta iniciativa vai agilizar o atendimento, abreviando os procedimentos. “Antes era Hospital, Sentinela e Posto de saúde, o que acarretava em um transtorno maior para o paciente. Agora a interlocução vai acontecer de forma direta posto e HCTP, facilitando e agilizando o atendimento”, concluiu.

O vice-prefeito, Pastor Ipê, enfatizou que a Unidade Sentinela não está sendo fechada e, sim, vai ocorrer um aprimoramento no programa. “Nós damos total apoio e ficamos orgulhosos do trabalho que está sendo desenvolvido pelos profissionais da saúde, e este novo espaço junto ao Hospital de Caridade de Três Passos, busca diminuir a caminhada das pessoas com possíveis casos de Covid-19”, disse.

O Ponto de Coleta Covid-19 está localizado entre o SAMU e a entrada principal do Hospital e o atendimento vai ocorrer de segunda a sexta-feira, para os pacientes com exame agendado.

No entanto, os pacientes que necessitarem de atendimento relacionado à Covid-19 deverão procurar os Postos de Saúde, das 7h30 às 11h30min, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já nos finais de semana ou fora do horário, em caso de urgência, o paciente deverá procurar o Pronto Socorro do Hospital de Caridade.

Confira os telefones das ESF’s:

(55)3522-0437 ESF Bela Vista

(55)3522-0438 ESF Centro

(55)3522-0436 ESF Érico Veríssimo

(55)3522-0433 ESF Padre Gonzales

(55)3522-0434 ESF Pindorama

(55)3522-0439 ESF Santa Inês

(55)3522-0440 ESF Sul Serra

(55)3522-0435 ESF Weber

(55) 3522-0430 Secretaria de Saúde

Fonte: ASCOM – Elenara de Oliveira

Curtir isso: Curtir Carregando...