IBGE disponibiliza 16 vagas para Tenente Portela

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou dois editais de contratação temporária para trabalhar na organização e na coleta do Censo Demográfico de 2021. Dos 5.297 municípios contemplados com os cargos, em Tenente Portela, 16 vagas estão abertas para inscrição.

As inscrições para as vagas de Agente Censitário Supervisor (ACS) e Agente Censitário Municipal (ACM) estão abertas até o dia 15 de março de 2021, enquanto para a função de Recenseador, até o dia 19 de março de 2021 e podem ser feitas no site: http://www.cebraspe.org.br

O salário previsto para agente censitário municipal é R$ 2.100 e para agente supervisor é R$ 1.700. Já a remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Para exercer o cargo de Recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo e para ACM e ACS ensino médio concluído. A taxa de inscrição para concorrer a ACM e ACS é de R$39,49 e para Recenseador R$25,77. O pagamento pode ser efetuado pela internet ou em qualquer banco ou casa lotérica.

A previsão de duração do contrato temporário de Recenseador é de três meses, já para os Agentes, tanto municipal, quanto supervisor, será de cinco meses. Dependendo das necessidades do IBGE e da disponibilidade orçamentária, os contratos poderão ser renovados.

A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores, “seguindo os protocolos sanitários de prevenção da covid-19”.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Quantitativo de vagas para Agente Censitário nos municípios atendidos pela Agência IBGE de Três Passos na subárea de Tenente Portela.

Município Número de Vagas Esperança do Sul 1 Tenente Portela 3 Tiradentes do Sul 1

Quantitativo de vagas para Recenseador nos municípios atendidos pela Agência IBGE de Três Passos na subárea de Tenente Portela

Município Número de vagas Derrubadas 3 Esperança do Sul 3 Tenente Portela 13 Tiradentes do Sul 6 Vista Gaúcha 3 Barra do Guarita 3

Para realizar as inscrições, acesse os links abaixo.

Recenseador: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR

ACM e ACS: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE

