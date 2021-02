Forças de segurança combatem crimes em Tiradentes do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Policia Civil, Brigada Militar, IBAMA, Receita Federal e SEMA realizam operação de combate a crimes transfronteiriços e Crimes ambientais em Tiradentes do Sul.

Na terça-feira, 23 fevereiro, na localidade de Epaminondas interior de Tiradentes do Sul, Policia Civil, Brigada Militar, IBAMA, Receita Federal e Secretária do Meio Ambiente e infraestrutura – SEMA realizaram operação conjunta com objetivo de fiscalizar crimes ambientais e combater delitos transfronteiriços. Durante as diligências realizadas constatou-se desmatamento de área ciliar, portos clandestinos que eram utilizados para a prática de contrabando. Também foram constatados descarte irregular de embalagens de defensivos agrícolas, além da apreensão de 102 toneladas de soja de origem ilegal (Argentina), três embarcações utilizadas para o transporte de produtos contrabandeados e de dois caminhões utilizados no transporte da carga.

