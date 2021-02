Parque Estadual do Turvo está com visitação suspensa temporariamente

Compartilhar Pin 0 Compart.

Seguindo as restrições da bandeira preta e as medidas estabelecidas pelo novo decreto, publicado pelo Governo do Estado no último sábado, 20 de fevereiro, estão fechados até o dia 01/03 os parques Zoológico de Sapucaia do Sul, Jardim Botânico de Porto Alegre e, Horto Florestal Litoral Norte, além das seguintes Unidades de Conservação:

Parque Estadual do Turvo

Parque Estadual de Itapuã

Parque Estadual de Itapeva

Parque Estadual do Papagaio Charão

Parque Estadual do Espigão Alto

Parque Estadual do Ibitiriá

Parque Estadual do Tainhas

Parque Estadual Delta do Jacuí

Parque Estadual Quarta Colônia

Durante esse período não estarão abertas as visitações ou atividades de educação ambiental.

A reabertura dos parques acontecerá de acordo com a classificação das bandeiras de cada região.

Para saber mais sobre o nome decreto, acesse: https://estado.rs.gov.br/governo-publica-decreto-que…

