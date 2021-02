Compartilhar Pin 0 Compart.



Faleceu nesta terça-feira, 23 de fevereiro, no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, um paciente do sexo masculino com 67 anos de idade do município de Miraguaí, com diagnóstico positivo para Covid-19.

Esse é o 6º óbito de pacientes do município por complicações decorrente da doença.

Fonte: Site Observador Regional

