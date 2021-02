Tenente Portela: Hospital Santo Antônio restringe atendimentos apenas para urgências e emergências

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, uma das instituições de referência na região Covid Palmeira das Missões, emitiu comunicado no sábado (20), informando que estará realizando somente atendimentos de urgência e emergência. A decisão foi tomada após um aumento na procura pela instituição de casos relacionados ao novo coronavírus. Não há um prazo definido para que a medida seja flexibilizada.

De acordo com dados atualizados pelo governo do Estado, o Hospital Santo Antônio está neste domingo com cinco pacientes internados em leitos de UTI/Covid, sendo quatro casos já positivos da doença e um caso suspeito.

Em boletim epidemiológico atualizado no sábado, a Secretaria de Saúde de Tenente Portela apresentou que o município está com 73 casos ativos de Covid, e 17 pacientes considerados casos suspeitos, que aguardam resultado laboratorial.

Dois moradores de Tenente Portela (casos confirmados) e um caso suspeito, estão internados em leitos de UTI. Outros três moradores do município (casos confirmados) estão ocupando leitos Covid na enfermaria do hospital.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

