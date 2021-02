Programa de potencialização de startups apoiado pelo Sicredi abre inscrições

Compartilhar Pin 0 Compart.

Startups do Brasil inteiro podem se inscrever no programa Intensive Connection, realizado pelo hub de inovação AgTech Garage com apoio do Sicredi, para oferta de soluções digitais no campo

A modernização no campo segue a todo vapor possibilitando aos produtores rurais aperfeiçoarem os seus negócios e aumentarem o rendimento. Nesse contexto, o boom das startups também acabou sendo um forte aliado para o desenvolvimento nas zonas rurais do nosso país, a partir das chamadas agritechs, empresas voltadas para o desenvolvimento de soluções para o agronegócio.

Diante disso, o programa de potencialização de startups Intensive Connection, desenvolvido pelo AgTech Garage, maior hub de inovação da América Latina para o agronegócio localizado em Piracicaba (SP), com apoio do Sicredi, instituição financeira cooperativa com forte atuação no setor e com mais de 4,5 milhões de associados no Brasil, chega à terceira edição e está com inscrições abertas até o dia 9 de março. Os interessados em participar do programa, que possibilitará uma experiência única no desenvolvimento de soluções para o campo com apoio de empresas ligadas ao setor, podem se cadastrar pelo site http://www.agtechgarage.com/intensive-connection/.

“O Sicredi, como uma instituição muito próxima dos produtores rurais, busca nessa parceria estimular cada vez mais as conexões entre o campo e a tecnologia, visando levar desenvolvimento para as regiões onde está presente e soluções inovadoras e oportunas aos nossos associados agro”, explica Luis Henrique Veit, gerente de Agronegócios do Sicredi.

O Intensive Connection é um programa de potencialização de startups focado em soluções inovadoras para a sustentabilidade e competitividade do agronegócio nacional. Para a edição deste ano, os empreendedores devem apresentar ideias relacionadas a sustentabilidade do agronegócio, agricultura familiar e soluções que impactam positivamente a cadeia de valor dos fertilizantes, que contribuam para a saúde animal, ou que otimizem o processo de concessão de crédito, a avaliação de risco e a regularidade ambiental.

Na fase inicial serão escolhidas até 30 startups que participarão do pitch day, em que farão a apresentação da empresa e suas soluções e serviços a um comitê de seleção formado por executivos das instituições parceiras da ação. Após isso, os participantes passarão por uma nova análise e doze serão finalistas para integrarem o time de selecionados para o programa.

Para Anderson Soares Pivotto, hunter de inovação do Sicredi, o programa proporciona não somente contribuições para os associados que atuam no campo como também para as próprias startups, que poderão ter em sua bagagem uma sólida experiência na área de projetos inovadores para o campo. “Por meio do Intensive Connection, geramos oportunidades para que os nossos associados tenham acesso às tecnologias, aumentem a produtividade do seu negócio, melhorem os índices de sustentabilidade, garantindo assim o crescimento sustentável e, ao mesmo tempo, para que as agritechs possam ter um campo de desenvolvimento com a experiência única que o programa oferece”, diz.

As doze finalistas participarão de seis meses de encontros e conexões com executivos das empresas parceiras, produtores e especialistas de mercado, explorando conteúdos essenciais para superação dos desafios das startups e realização de proofs of concept (POCs), sigla em inglês para definir demonstrações de validação de ideias ou conceitos. Cada instituição parceira conta com um tema que será foco da edição do programa. No caso do Sicredi, o tema é “Empoderar o Produtor Rural com acesso a novas tecnologias”. A instituição busca, assim, soluções em três setores que possam dar condições e suporte para o produtor rural crescer de forma sustentável e competitiva no mercado: Planejamento de Safra, Gestão Financeira da propriedade e Controle e manejo de pragas e doenças na lavoura.

Além de outros benefícios, os selecionados terão acesso ao hub do AgTech Garage, exposição ao mercado e viagens custeadas para visitas às áreas de inovação dos parceiros do programa para estreitar relacionamento e aumentar chances de fechar negócios. O Intensive Connection também é equity free, ou seja, não requer que o empreendedor inscrito venda parte de seu negócio por um valor pré-determinado no início do programa. Além do Sicredi, o programa conta com o apoio da Bayer, Bunge, Ceva, OCP e Suzano.

Serviço – Programa Intensive Connection

Inscrições: até 9 de março, no site http://www.agtechgarage.com/intensive-connection/

Comitê de seleção: 15 de abril, no AgTech Garage

Kick-offs: de 3 a 15 de maio, no AgTech Garage

Encontros: 9 de junho, 14 de julho, 25 e 26 de agosto, no AgTech Garage

Eventos: 15 de setembro e 14 de outubro, no AgTech Garage

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

