Policiais e agentes municipais fiscalizaram cumprimento de decreto no final de semana em Tenente Portela

A fiscalização foi intensificada no primeiro dia de vigência do decreto que determinou a suspensão geral das atividades, das 22h às 5h, em todo o território gaúcho. Em Tenente Portela uma força tarefa foi montada com a participação de agentes de fiscalização do Município e policiais da Brigada Militar. A Polícia Civil também deu suporte a ação realizada na noite deste sábado, 20.

Quanto aos estabelecimentos – bares, restaurantes e similares – de um modo geral, houve a compreensão dos proprietários que cumpriram a medida e encerraram as atividades no horário determinado. Outra vedação do decreto é em relação a aglomerações em locais públicos. Infelizmente algumas pessoas ainda insistiram em ocupar estes espaços, após às 22 horas, principalmente as praças centrais. Os policiais percorreram estes locais e dispersaram estas concentrações. A fiscalização também ocorreu no domingo.

