Hospital Moinhos de Vento abre 60 vagas para profissionais de enfermagem em Porto Alegre

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, abriu 60 vagas para profissionais da área de enfermagem. Técnicos e enfermeiros atuarão na Emergência, no Centro de Terapia Intensiva e nas unidades de internação.

Interessados devem acessar o site da instituição para se candidatar.

Podem se candidatar profissionais com graduação em Enfermagem e formação completa no curso técnico, respectivamente, e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN-RS). O início é imediato.

Os colaboradores contratados terão acesso a plano de saúde, plano odontológico, creche e refeitório no local e seguro de vida.

