7ºBPM apreende grande quantidade de produtos contrabandeados em Tiradentes do Sul

No domingo, 21 de fevereiro, às 17h30, na localidade de Barra Funda interior de Tiradentes do Sul, Policiais Militares do 7ºBPM realizaram a apreensão de cerca de 7 mil unidades de bebidas e mais de 16.500 unidades de perfumaria todas de origem estrangeiras sem desembaraço aduaneiro.

Três veículos que estavam sendo usados para o transporte da carga ilegal também foram apreendidos. Ainda, foi apreendida uma arma de pressão transformada em uma arma de fogo e dois cartuchos de munição calibre .22