100% dos leitos de UTI/Covid e 50% dos leitos de enfermaria Covid estão ocupados em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

A administração municipal de Três Passos realizou na tarde deste sábado (20) uma transmissão em vídeo (live) pela sua página no Facebook, no centro administrativo, buscando levar informações à comunidade a respeito das novas determinações emitidas pelo governo estadual, no âmbito do enfrentamento à pandemia de coronavírus. Participaram o vice-prefeito, Pastor Rodrigo Ipê, a secretária de Saúde, Marcia Gintzel, e o procurador geral do município, Carlaile Horbe.

Na sexta-feira (19), durante o anúncio por parte do governo estadual do mapa preliminar da 42ª rodada do Distanciamento Controlado, a região Covid de Palmeira das Missões, a qual Três Passos integra, foi classificada em bandeira preta. O resultado definitivo será anunciado na segunda-feira, dia 22. Caso seja mantida esta tendência, os protocolos de bandeira preta teriam de ser respeitados a partir de terça-feira, dia 23. Porém, caso o governo estadual mantenha a regra da cogestão, os municípios poderiam adotar regras da bandeira vermelha. Mas esta decisão somente será conhecida na segunda-feira.

Continua após a publicidade...

Uma das informações importantes trazidas durante a live, pela secretária de Saúde, Marcia Gintzel, é de que os três leitos de UTI/Covid disponíveis no Hospital de Caridade de Três Passos, estão ocupados neste sábado, significando 100% da capacidade. Na enfermaria Ala Covid, 50% dos leitos estão ocupados. “Esta é uma informação que nos preocupa”, disse Marcia.

A secretária de Saúde explicou, durante a live, que a Unidade Sentinela não foi desativada esta semana, mas apenas deslocada de local, passando a funcionar em uma ala exclusiva nas dependências do Hospital de Caridade. “A equipe da unidade Sentinela vai continuar atendendo neste novo local, que é denominado como ponto de coleta Covid”, afirmou. Os exames de pessoas suspeitas de infecção pelo coronavírus serão coletados neste local, após serem agendados pelas unidades básicas de saúde.

O ponto de coleta Covid terá seu funcionamento das 7h30min às 11h30min, e das 13h às 17h. Fora deste horário, todos os atendimentos urgentes serão realizados pelo Hospital de Caridade. “Pessoas com sintomas leves, devem procurar o seu posto de saúde no dia seguinte”, destaca Marcia.

A secretária também relatou estar havendo uma maior demora no recebimento de resultados de exames, nas última semanas, em função do aumento no número de coletas encaminhadas ao Lacen-RS (Laboratório Central do Estado).

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...