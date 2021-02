PRF e BM prendem traficante com mais de 260 quilos de maconha em caminhonete furtada

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Brigada Militar, em uma operação conjunta, prenderam um traficante que trazia mais de 260 quilos de maconha numa L200 furtada. A ação ocorreu em Passo Fundo, na tarde deste sábado (20).

Em uma operação conjunta de combate à criminalidade orientada pelo serviço de inteligência da PRF, os policiais montaram uma barreira na chegada de Passo Fundo para abordar uma caminhonete que estava vindo de Santa Catarina. Havia suspeita de que ela era utilizada por criminosos.

A L200 foi abordada nas proximidades do entroncamento da BR 285 com a ERS 324, na chegada em Passo Fundo. A caminhonete era furtada, utilizava placas clonadas e estava carregada com vários fardos de maconha, que totalizaram 262 quilos. Segundo o traficante, a droga seria levada para a região de Santa Cruz do Sul.

O motorista, um paranaense de 24 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Civil, assim como a maconha e a caminhonete. O veículo, furtado em 31 de janeiro na cidade de Capão da Canoa, será devolvido ao proprietário.

