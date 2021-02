Compartilhar Pin 0 Compart.

A partir da próxima quarta-feira, 24 de fevereiro, o médico Dr. Rogério Ribeiro Batista estará atendendo todas as quartas-feiras, na Clínica ImagemCor em Tenente Portela. Consultas podem se agendadas diretamente na clínica através do telefone (55) 99716-1110. Traumatologia e Ortopedia.

ImagemCor localizada na Rua Tibiriça, 155, ao lado do estádio do Miraguai, no centro de Tenente Portela. Fone: 3551-3195 ou 99716-1110.

Continua após a publicidade...

Curtir isso: Curtir Carregando...