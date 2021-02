Veículo do Conselho Tutelar e carro particular se envolvem em acidente no centro de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dois veículos se envolveram num acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 19 de fevereiro, na Rua Potiguara esquina com a Marajós, no centro de Tenente Portela. A colisão sem feridos graves ocorreu nas proximidades do “postão”.

Um dos veículos é um Fiat Siena de cor branca utilizado pela Conselho Tutelar e de propriedade do município de Tenente Portela. Este transitava pela rua Potiguara. O outro carro era um Toyota Corolla que saia da rua Marajós .

O acidente ocorreu por volta das 9h30 e resultou em danos materiais.

A Brigada Militar registrou a ocorrência. O Corola tem seguro.

