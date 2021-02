Perseverance Rover da NASA envia uma prévia do pouso em Marte

Compartilhar Pin 0 Compart.

Menos de um dia depois que o rover Mars 2020 Perseverance da NASA pousou com sucesso na superfície de Marte, engenheiros e cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da agência no sul da Califórnia estavam trabalhando arduamente, aguardando as próximas transmissões do Perseverance. À medida que os dados chegavam gradualmente, retransmitidos por várias espaçonaves orbitando o Planeta Vermelho, a equipe do Perseverance ficou aliviada ao ver os relatórios de saúde do rover, que mostraram que tudo parecia estar funcionando como esperado.

Para aumentar a empolgação, havia uma imagem em alta resolução tirada durante a aterrissagem do veículo espacial. Enquanto o rover Mars Curiosity da NASA enviava um filme em stop-motion de sua descida , as câmeras do Perseverance são destinadas a capturar o vídeo de sua aterrissagem e esta nova imagem foi tirada dessa filmagem, que ainda está sendo retransmitida para a Terra e processada.

Ao contrário dos rovers anteriores, a maioria das câmeras do Perseverance captura imagens em cores. Após o pouso, duas das câmeras de perigo (Hazcams) capturaram imagens da frente e de trás do veículo espacial, mostrando uma de suas rodas na terra marciana. Perseverança também obteve um close-up do olho da NASA no céu: o Reconhecimento de Marte da NASA. Orbiter, que usou uma câmera especial de alta resolução para capturar a espaçonave navegando na cratera de Jezero, com seu pára-quedas atrás. A câmera High Resolution Camera Experiment (HiRISE) fez o mesmo com o Curiosity em 2012. O JPL lidera a missão do orbitador, enquanto o instrumento HiRISE é liderado pela Universidade do Arizona.

Espera-se que várias cargas pirotécnicas sejam disparadas mais tarde na sexta-feira, liberando o mastro do Perseverance (a “cabeça” do rover) de onde ele está fixado no convés do rover. As câmeras de navegação (Navcams), usadas para dirigir, dividem espaço no mastro com duas câmeras científicas: a Mastcam-Z com zoom e um instrumento a laser chamado SuperCam . O mastro está programado para ser levantado no sábado, 20 de fevereiro, após o qual os Navcams devem tirar panoramas do convés do rover e seus arredores.

Nos próximos dias, os engenheiros examinarão os dados do sistema do rover, atualizando seu software e começando a testar seus vários instrumentos. Nas semanas seguintes, o Perseverance testará seu braço robótico e fará sua primeira e curta viagem. Levará pelo menos um ou dois meses até que o Perseverance encontre um local plano para deixar o Ingenuity, o mini-helicóptero preso à barriga do rover, e ainda mais antes que ele finalmente pegue a estrada, iniciando sua missão científica e buscando seu primeiro amostra de rocha e sedimentos marcianos.

O objetivo principal da missão do Perseverance em Marte é a pesquisa em astrobiologia , incluindo a busca por sinais de vida microbiana antiga. O rover caracterizará a geologia do planeta e o clima anterior e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos, abrindo caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho.

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a ESA (Agência Espacial Européia), enviarão espaçonaves a Marte para coletar essas amostras em cache da superfície e devolvê-las à Terra para uma análise aprofundada.

A missão Mars 2020 Perseverance é parte da abordagem de exploração Lua a Marte da NASA, que inclui missões Artemis à Lua que ajudarão na preparação para a exploração humana do Planeta Vermelho.

O JPL, uma divisão da Caltech em Pasadena, Califórnia, gerencia a missão Mars 2020 Perseverance e a demonstração da tecnologia Ingenuity Mars Helicopter para a NASA.

