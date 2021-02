Um caminhão desgovernado destruiu um estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira, 18 de fevereiro, em Tiradentes do Sul.

O acidente ocorreu após o veículo disparar por volta das 14h. O veículo estava estacionado a cerca de 60 metros do local. O açougue teve a parede destruída com a força do impacto.

A causa do acidente teria sido descuido do motorista ao não acionar o freio de mão antes de descer do veículo. Ninguém se feriu.