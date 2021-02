Petrobras volta a aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (18), que vai elevar para R$ 2,48 o preço do litro da gasolina e para R$ 2,58 o do diesel nas refinarias do Brasil. Os reajustes de, respectivamente, R$ 0,23 e R$ 0,34 e passam a valer a partir da sexta-feira. Trata-se da segunda alta no valor dos combustíveis somente no mês de fevereiro.

As revisões podem ou não refletir no preço final pago pelos motoristas ao abastecer seus veículos nos postos, porque dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis. A estatal afirma que o equilíbrio competitivo é responsável pelas reduções de preços quando a oferta cresce no mercado internacional, como aconteceu em 2020.

De acordo com a Petrobras, o reajuste ocorre para o “alinhamento dos preços ao mercado internacional” e “é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”.

“Os preços praticados pela Petrobras e suas variações, associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio, têm influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais. O preço da gasolina e do diesel vendidos na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado nas refinarias da Petrobras”, destaca a companhia.

Após sair das refinarias, acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.