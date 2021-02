Idoso de 79 anos é a 26ª morte confirmada em decorrência da Covid em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos divulgou nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, um boletim epidemiológico atualizado, com números acumulados dos últimos cinco dias (de sábado até esta quarta-feira).

E mais um óbito foi confirmado no município, por complicações relativas à Covid. A vítima é um idoso, de 79 anos de idade, que residia no Lar São José. O idoso internou na Ala Covid do Hospital de Caridade, no dia 09 de fevereiro. O hospital coletou o exame e o resultado positivo para a doença foi recebido no dia 11, através de exame RT-PCR. O óbito aconteceu na segunda-feira, dia 15. O idoso possuía comorbidades, com doença cardiovascular crônica.

Nesta quarta-feira, Três Passos está com 79 casos ativos pela doença. Nos últimos cinco dias, foram 46 novos casos confirmados de Covid, e 53 pacientes considerados recuperados pela doença, com diminuição de oito casos ativos em comparação ao boletim da última sexta-feira.

Cinco pacientes de Três Passos estão internado no HCTP

Cinco pacientes de Três Passos estão internados no Hospital de Caridade. Um paciente homem, de 56 anos, que não possui comorbidades, está na UTI/Covid. Outros quatro pacientes estão na Ala Covid: dois homens, de 32 e 76 anos, ambos positivos para Covid, além de um idoso, de 81 anos e uma mulher, de 42 anos, considerados casos suspeitos.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS (17 de fevereiro)

*Atendimentos 18.827

*Hospitalizações 05

*Casos negativos 5.513

*Casos confirmados 1.486

*Casos recuperados 1.381

*Casos ativos 79

*Óbitos: 26

*Aguardam resultado: 42

*Vacinados: 1.368

Fonte: Rádio Alto Uruguai

