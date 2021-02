Confirmado o 27º óbito em decorrência do novo coronavírus em Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã desta quinta-feira foi confirmado o 27º óbito decorrente de complicações pelo novo coronavírus, em Três Passos. Trata-se de um homem, de 76 anos de idade, que apresentava comorbidades e estava internado na ala Covid do Hospital de Caridade. Ele faleceu por volta de 1h10min. A vítima possuía doença neurológica crônica. Ele foi internado no dia 13 de fevereiro. O exame foi coletado no dia 14 e o diagnóstico posterior, vindo do Lacen-RS, resultou em positivo para coronavírus.

Ontem já havia sido confirmado o 26º óbito no município em decorrência de complicações pelo coronavírus, de um paciente homem, de 79 anos, que residia no Lar São José e que veio a óbito no Hospital de Caridade, no dia 15 de fevereiro.

O idoso havia internado na Ala Covid do Hospital de Caridade, no dia 09 de fevereiro. Ele também possuía comorbidades, com doença cardiovascular crônica.

Município está com 78 casos ativos de coronavírus

Na quarta-feira (17), em boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria de Saúde, Três Passos apresentava 78 casos ativos pela doença. Nos últimos cinco dias (entre sábado e quarta-feira), foram 46 novos casos confirmados de Covid (sendo 24 casos em pacientes do sexo feminino e 22 casos em pacientes do sexo masculino). Ao mesmo tempo, 53 pacientes foram considerados recuperados da doença, com diminuição de oito casos ativos em comparação ao boletim da última sexta-feira. 42 pacientes são considerados casos suspeitos e aguardam resultado laboratorial de seus exames.

Quatro pacientes de Três Passos estão internado no HCTP

Com o óbito confirmado na manhã desta quinta-feira, diminuiu para quatro o número de pacientes de Três Passos que estão internados no Hospital de Caridade.

Um paciente homem, de 56 anos, que não possui comorbidades, está na UTI/Covid e é caso positivo da doença. Outros três pacientes estão na Ala Covid: um homem, de 32 anos, caso positivo para Covid; além de um idoso, de 81 anos, e uma mulher, de 42 anos, ambos considerados casos suspeitos.

Segunda dose da vacinação começa a ser aplicada nesta quinta-feira

E nesta quinta-feira (18), a Secretaria de Saúde de Três Passos começará a aplicação da segunda dose das vacinas contra o coronavírus. Até o momento, 1.368 doses foram aplicadas no município.

Informações mais detalhadas a respeito desta questão serão repassadas em entrevista à Rádio 92 FM, com o vice-prefeito, Pastor Rodrigo Ipê, e com a secretária de Saúde, Marcia Gintzel.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS

*Atendimentos 18.827

*Hospitalizações 05

*Casos negativos 5.513

*Casos confirmados 1.486

*Casos recuperados 1.381

*Casos ativos 78

*Óbitos: 27

*Aguardam resultado: 42

*Vacinados: 1.368

