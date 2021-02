Oeste Pneus agora em Tenente Portela – 4ª Loja

Compartilhar Pin 0 Compart.



Há 5 anos no mercado a Oeste Pneus abriu suas portas em Tenente Portela. Com essa são 4 lojas ao todo da Oeste Pneus, abriu a primeira loja em Itapiranga/SC, depois em Iporá do Oeste (SC), posteriormente em Mondai também em Santa Catarina e agora sua primeira loja em solo gaúcho, em Tenente Portela / RS.

Além de comercializar pneus de diversos tamanhos e modelos, baterias, escapamentos, amortecedores, suspensão, palhetas, a Oeste Pneus também realiza a troca de óleo de seu carro a limpeza do ar condicionado e muito mais.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Oeste Pneus, agora em Tenente Portela, na Avenida Itapiranga, 770, saída para Vista Gaúcha. Fone Whatsapp: (55) 99999-1106.

Nossos endereços

Itapiranga – SC – Av. Uruguai – 1303

(49) 99920-4756 – (49) 3194-1538

Iporã do Oeste – SC – Rua 1º de maio – 26 – Centro

(49) 99826-7891 – (49) 3634-3482

Mondaí – SC – Avenida Porto Feliz

(49) 3674-1000

Tenente Portela – RS – Av. Itapiranga – 770

(55) 99999-1106

Curtir isso: Curtir Carregando...