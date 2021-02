Nova regra de combate ao COVID-19 proíbe música ao vivo e som mecânico no comércio de Frederico Westphalen

A partir desta quarta-feira, 17 de fevereiro, está proibido música ao vivo e som mecânico em bares, restaurantes, postos de combustíveis e demais estabelecimentos onde há comércio de bebidas e alimentos na cidade de Frederico Westphalen. O anuncio foi realizado na manhã de hoje pelo prefeito do município José Alberto Panosso.

As novas medidas foram motivadas pelas notícias do colapso no sistema de saúde em Chapecó e outros municípios da região Oeste de Santa Catarina com o objetivo de adotar regras mais rigidas para evitar aglomerações e uma possível piora na situação epidemiológica no município.

Segundo Panosso, é muito importante que as pessoas sigam se protegendo. “Peço que todos continuem usando máscara, evitem aglomerações, respeitem o distanciamento social. Essas medidas são muito importantes para evitar a contaminação pelo coronavírus”, destacou.

A medida é válida pelo período de dez dias.