MEC define cronograma do SISU 2021/1 – Método de seleção usado pela UFSM de Frederico Wesphalen

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no Diário Oficial da União, o cronograma e os procedimentos relacionados ao primeiro processo seletivo de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Poderão participar da seleção, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente a 2020.

Após a divulgação do resultado do Enem 2020, o MEC publicará o edital com o prazo de inscrição e demais procedimentos para o primeiro processo seletivo do SISU deste ano. A UFSM divulgará o quadro de vagas em edital específico, divulgado no site da PROGRAD e em suas redes sociais.

Cronograma

Inscrições: 6 a 9 de abril

Resultado da 1ª chamada: 13 de abril

Matrícula: 14 a 19 de abril

Lista de espera: 13 a 19 de abril

Entenda as etapas

Inscrições: os interessados em concorrer a uma vaga nas universidades federais deverão se inscrever no SISU 2021/1, pelo site do SISU. No momento da inscrição, os candidatos terão a opção de escolher: curso, universidade, cotas. São duas opções de curso.

Resultado da 1ª chamada: a lista de classificados será publicada no site do SISU. Os candidatos que não forem classificados, deverão aguardar o período de inscrição da Lista de Espera para que possam participar da chamada oral.

Matrícula: Os classificados da UFSM deverão consultar o edital do SISU 2021/1 da UFSM, que estará disponível no site da PROGRAD, para reunir a documentação necessária e inseri-la no Portal de Confirmação de Vaga e Habilitação para Chamada Oral, no prazo estipulado pelo edital.

Lista de espera: os candidatos que não foram classificados na 1º chamada/chamada regular, deverão se inscrever na Lista de Espera em apenas 1 curso das suas duas opções escolhidas no momento da inscrição no SISU. Somente os candidatos que não foram selecionados na Chamada Regular em nenhuma das suas duas opções de curso poderão participar da Lista de Espera.

Chamada Oral Online: após a divulgação da Lista de Espera, os inscritos deverão fazer a Habilitação para as chamadas orais da UFSM no Portal de Habilitação para Chamada Oral, fazendo o upload com a documentação referente a sua cota, no prazo definido em edital a ser publicado no site da PROGRAD.

A Comissão de Ingresso Acadêmico (CIA) da PROGRAD analisará a documentação dos candidatos e fará as entrevistas para as cotas que exigem essa etapa. Após, os candidatos receberão um e-mail de deferimento de sua inscrição e serão matriculados em todas as disciplinas ofertadas no primeiro semestre.

Por Núcleo de Divulgação Institucional da UFSM-FW