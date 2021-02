Colisão entre veículos de carga na ERS-163 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um caminhão para transporte de suínos e uma carreta tanque se envolveram num acidente de trânsito na ERS-163 na manhã desta quarta-feira, 17 de fevereiro, em Tenente Portela.

O acidente ocorreu nas proximidades da empresa Incubadora de Ovos por volta das 8h30. Os veículos estavam no mesmo sentido, Vista Gaúcha para Tenente Portela, quando, segundo informações coletadas no local, uma máquina agrícola teria invadido a pista e provocado o acidente. A polícia apura as versões.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

A Brigada Militar orientou o trânsito e atendeu a ocorrência.

Ninguém se feriu.







Curtir isso: Curtir Carregando...