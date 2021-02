Justiça decreta prisão preventiva de homem que manteve mulher em cárcere privado em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Justiça, acolhendo representação da Polícia Civil e requerimento do Ministério Público (MP), decretou a prisão preventiva do homem que manteve a companheira em cárcere privado por pelo menos 9 horas, em Tenente Portela. Com isso, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e deverá permanecer preso durante o processo.

O MP também ofereceu denúncia por cárcere privado, lesão corporal em âmbito doméstico e ameaça.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

No último sábado, 13 de fevereiro, a vítima foi mantida pelo companheiro em cárcere privado das 5h às 14h, no bairro Operário. Ele chaveou a porta da casa, escondeu às chaves e durante todo o período teria agredido violentamente a mulher que conseguiu enviar mensagens para sua mãe que acionou a Brigada Militar.

Com a chegada da polícia, a mulher conseguiu escapar pulando uma janela. O suspeito então abriu a porta da casa e foi preso pela BM.

A vítima recebeu medidas protetivas.

Segundo o Ministério Público, o sujeito é reincidente. Já foi condenado por roubo e responde a processo por tráfico.

Curtir isso: Curtir Carregando...