Dentro do Jogo: Vitória do líder e derrota em casa

Atitude de líder e de quem quer ser campeão foi o que demonstrou em campo a equipe colorada. O que faltou no deslize da rodada passada no duelo contra o Vasco sobrou.

E foi a atenção. Em todos os lances a equipe esteve atenta, uma das qualidades que fizeram somar bons resultados e estarem na liderança do campeonato.

Um dos esquemas desenhado por Abel Braga e que vem dando certo é a marcação adiantada. É quando a equipe consegue as melhores oportunidades, forçando o erro do adversário, foi assim que Rodrigo Dourado abriu o placar para o colorado.

Na segunda etapa Abel traça uma estratégia arriscada, chamar o adversário para seu campo e apostar na velocidade do contra-ataque. Foi aí que a equipe correu alguns perigos. Mas mantendo-se atentos e equilibrados, os colorados chegam ao segundo gol com Tiago Galhardo, voltam a vencer e garante a permanência no topo.

No Maracanã, próximo domingo, Inter e Flamengo será espetacular, neste duelo pode se decidir o campeonato.

E o Grêmio não consegue manter uma regularidade no brasileirão e é esta falta que prejudica a equipe.

Contra o São Paulo fez um bom primeiro tempo. O meio de campo tricolor funcionando e sendo eficaz ditou o ritmo da etapa inicial.

Tendo um bom toque de bola consegue ter as ações e controlar todo o primeiro tempo. Diego Souza aproveita o vacilo adversário e abre o placar.

Mas porque o Grêmio não consegue fazer dois tempos bons? Quando o meio de campo gremista para de funcionar a equipe também para. E a saída de Maicon gera isso, é o jogador que sustenta e da ritmo no miolo do time. Sem o meio de campo tricolor funcionando no segundo tempo, os são paulinos crescem e conseguem o controle da partida, vencem em plena Arena com gols de Tchê Tchê e Luciano.

O técnico Renato terá que encontrar soluções para estes problemas, principalmente para a disputa da final da Copa do Brasil.

Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

