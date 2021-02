PRF prende casal por tráfico de armas em Sarandi

Compartilhar Pin 0 Compart.

4 pistolas eram transportadas em compartimento oculto junto ao motor do carro

Na noite deste sábado de carnaval, 13, na BR 386, em Sarandi, a Polícía Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal transportando 4 pistolas Glock escondidas num compartimento oculto junto ao motor do carro. A ação foi realizada com a participação do serviço de inteligência da PRF.

Policiais Rodoviários Federais monitoravam a BR 386 na busca por um Gol com placas de Ijuí que estaria sendo utilizado para o transporte de ilícitos. Eles visualizaram e interceptaram o veículo, no qual viajava um casal.

O motorista do carro disse aos policiais que voltava de Foz do Iguaçu, onde fez compras. Não satisfeitos com a história contada pelos dois, os PRFs decidiram realizar uma busca minuciosa no automóvel.

Na parte interna do compartimento do motor, a equipe policial descobriu um compartimento secreto onde havia 4 pistolas austríacas calibre 9mm da marca Glock, além de 7 carregadores.

O homem, de 38 anos, e sua esposa, de 27, ambos moradores de Panambi, admitiram que transportariam as armas do Paraná até a cidade natal deles. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a área judiciária local, com as armas, os carregadores e o veículo apreendidos.

