13 FEV

Tenente Portela – Nota de falecimento
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NOME: AILTON FERREIRA DOS SANTOS
POPULAR GORDINHO

IDADE: 63 ANOS

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LOCAL: 9 HORAS DE HOJE EM SUA RESIDÊNCIA. 13/02/2021.

VELÓRIO: SALÃO CATÓLICO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.

SEPULTAMENTO: 8.30 HORAS DE AMANHÃ NO CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.

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