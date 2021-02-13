Tenente Portela – Nota de falecimento

NOME: AILTON FERREIRA DOS SANTOS
POPULAR GORDINHO
IDADE: 63 ANOS
LOCAL: 9 HORAS DE HOJE EM SUA RESIDÊNCIA. 13/02/2021.
VELÓRIO: SALÃO CATÓLICO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
SEPULTAMENTO: 8.30 HORAS DE AMANHÃ NO CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
NOME: AILTON FERREIRA DOS SANTOS
POPULAR GORDINHO
IDADE: 63 ANOS
LOCAL: 9 HORAS DE HOJE EM SUA RESIDÊNCIA. 13/02/2021.
VELÓRIO: SALÃO CATÓLICO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
SEPULTAMENTO: 8.30 HORAS DE AMANHÃ NO CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
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