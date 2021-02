Secretaria da Saúde confirma primeira morte de infectado pela nova linhagem do coronavírus no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou na noite de sexta-feira (12), a primeira morte de infectado pela P1, a nova linhagem do coronavírus encontrada no Rio Grande do Sul. Se trata de um paciente de 88 anos, que era morador da serra gaúcha e apresentou os primeiros sintomas da doença no final de janeiro.

A P1 é considerada mais transmissível do que a P2, variante predominante no estado, segundo a secretaria.

Ao G1, a secretária de Saúde do RS Arita Bergmann disse que ainda não há como afirmar que a variante é de Manaus.

“Reino Unido, África do Sul também tem variantes. Por isso vamos investigar para tentar identificar se é caso isolado ou já tem transmissão comunitária”, destaca.

No boletim genômico sobre as cepas de coronavírus divulgado nesta sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou o primeiro caso da linhagem P1 no estado.

De acordo com Cynthia Molina Bastos, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), as amostras sequenciadas fazem parte da estratégia de vigilância para detalhar o perfil das variantes.

“Vamos ampliar o número de amostras da região da Serra para tentar identificar outros casos, ou determinar se é um caso isolado”, afirma.

