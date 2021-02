Morre terceira vítima de acidente que envolveu caminhão de Derrubadas

O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 12 de fevereiro, por volta da 17 horas, no KM 580 em Pinhalzinho. O acidente tipo colisão frontal deixou três homens mortos. O acidente ocorreu no momento de intensa chuva.

Segundo a PRF, se envolveram no acidente um VW/Gol com placas de Concórdia com três ocupantes, sendo o condutor, um homem de 61 anos, além de dois passageiros, um de 43 e outro de 52 anos. Dois morreram na hora. Segundo a guarnição, o idoso de 61 anos foi levado ao hospital mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu na noite do mesmo dia.

Já o motorista do caminhão Mercedes Benz, com placas de Derrubadas, saiu ileso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o condutor do Gol invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão que seguia no sentido oposto.