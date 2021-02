Sicredi Raízes RS/SC/MG realiza abertura de ano do Programa A União Faz A Vida

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação

A Sicredi Raízes RS/SC/MG, instituição financeira cooperativa, realizou durante a última quinta-feira, 11 de fevereiro, o evento online de abertura de ano letivo do Programa A União Faz A Vida. Participaram cerca de 250 educadores dos três municípios de atuação do PUFV: Boa Vista das Missões, Derrubadas e Vista Gaúcha.

Com o intuito de inspirar e preparar os profissionais para os novos desafios do ensino, o evento contou com a participação de um dos grandes nomes da educação: José Motta Filho.

Professor Motta, como é conhecido, é José Motta Filho, é pesquisador, consultor, palestrante, autor e entusiasta em Metodologias Ativas de Ensino e Tecnologias Educacionais. Além disso, é Co-Fundador da Moonshot Educação, Diretor Educacional da Silicon Valley Brasil, Head of Edtech das Startups Beenoculus e Beetools e Advisor do Circuit Launch Education Program no Vale do Silício [USA].



O Programa A União faz a Vida é a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi e objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. O Programa acredita onde com pessoas educadas desde cedo e interessadas em uma nova cultura na qual o indivíduo e a comunidade podem, juntos, criar oportunidades de crescimento para todos, evoluir e se desenvolver cada vez mais.

O PUFV é baseado em valores éticos. Os estudantes e escolas que participam são norteados por igualdade e equidade; respeito à diversidade; e liberdade e participação na vida pública.

