Apresentado projeto que possibilita a instalação de novos empreendimentos no Parque Industrial de Portela

Foto: Divulgação

Edital está em fase final de elaboração e disponibilizará oito lotes para venda. Em encontro com gestores municipais, 12 empreendedores demostraram interesse em investir no local.

O prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira, se reuniram na tarde desta quinta-feira, 11, com um grupo de empresários interessados em adquirir terrenos no Parque Industrial Osvaldo Trentin. O encontro, realizado na Prefeitura, reuniu 12 empresários de diferentes segmentos que se inteiraram sobre o andamento da elaboração de edital de licitação, além de conhecerem alternativas para a compra dos lotes.

O edital de licitação em fase final de elaboração e deverá ser publicado nos próximos dias. Serão disponibilizados oito terrenos. A iniciativa da reunião se deu após mais de 60 visitas realizadas as empresas locais pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, onde ficou evidenciado o interesse dos empresários em buscar mais espaços para expansão de seus negócios. O projeto também faz parte dos compromissos iniciais da nova gestão anunciados no dia 1º de janeiro, durante a posse.

No encontro, Leonardo Siqueira ressaltou a importância dos empreendedores para o crescimento de Tenente Portela, e os esforços da administração para viabilizar um espaço adequado para a ampliação das empresas. “Dia após dia trabalhamos arduamente para proporcionar mais investimentos para Tenente Portela, hoje recebemos 12 empresas que demonstraram interesse em instalar novos empreendimentos, transferir e/ou ampliar seus negócios no parque industrial. Isso mostra a confiança dos empresários e a continuação do crescimento econômico da nossa cidade”, ressaltou o gestor da pasta do Desenvolvimento Econômico.

Já Rosemar Sala, reforçou que uma das principais metas do governo municipal é gerar empregos e fomentar o desenvolvimento e que a parceria com os empreendedores será constante ao longo da gestão. “Buscamos agilizar este processo de venda destes terrenos para que esta área seja utilizada o mais breve possível. Seremos sempre parceiros dos empreendedores”, destacou o prefeito.

Divulgação

