Tenente Portela busca alternativas para efetivar a utilização do caminhão de bombeiros

Compartilhar Pin 0 Compart.

Prefeito Rosemar Sala promoveu encontros com o comando da corporação de Três Passos e com prefeitos para tratar do assunto.

O assunto caminhão de bombeiros pautou dois encontros realizados nesta semana na Prefeitura de Tenente Portela. O prefeito Rosemar Sala tem buscado uma solução para regularizar a utilização do veículo, adquirido em março do ano passado. Ocorre que de lá para cá as negociações com os demais Municípios da microrregião ficaram estacionadas.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Na tarde da terça-feira, 9, Sala recebeu no Gabinete o comandante do Corpo de Bombeiros de Três Passos, tenente Anderson Jair Geier. E nesta quarta-feira, 10, a reunião foi com lideranças regionais. Participaram o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli; o prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot; o vice-prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier; e o secretário de Finanças de Miraguaí, Flavio Venzo. Nos encontros também estiveram presentes o vice-prefeito, Leônidas Balestrin; a assessora jurídica, Simone Galli e os secretários de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; de Finanças, Elido Balestrin e de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala.

Com o tenente Geier, a reunião resultou na necessidade de que o Município oficialize a criação de um Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros – SCAB. Conforme o comandante, esta iniciativa se torna imprescindível a partir da aquisição do caminhão de bombeiros, sob pena da responsabilização do Município e da corporação em caso de eventuais acidentes em atendimentos prestados. O Corpo de Bombeiros estabelece algumas modalidades, sendo que a que mais se adequa seria um SCAB Comunitário, integrado por agentes militares e civis. O sistema poderia ser formalizado através de convênio com o Estado.

Esta ideia foi levada as lideranças regionais na segunda reunião da semana. Dos demais prefeitos, se obteve a informação de que desde a aquisição do veículo a intenção era compartilhar os custos do investimento. O pacto era de que 50% fosse pago por Tenente Portela e a parte restante dividida entre os quatro Municípios. Este acordo, no entanto, ainda não foi formalizado.

Com a concordância de todos os representantes regionais, Tenente Portela dará sequência na elaboração de um projeto que vise a formalização de um consórcio entre os cinco Municípios. Paralelamente se buscará subsídios que resultem na criação de um modelo de SCAB que seja capaz de atender as necessidades da microrregião. Junto ao Governo do RS será buscado apoio a este pleito, principalmente por que a responsabilidade pelo funcionamento do serviço seguirá sendo do Estado. O assunto seguirá sendo tratado como prioridade e o próximo encontro está agendado para às 14 horas do dia 3 de março, em Tenente Portela.

Rosemar Sala entende que a aquisição do caminhão de bombeiros, cujo investimento total supera os R$ 550 mil, foi uma importante conquista, no entanto, junto vem a responsabilidade de encontrar meios legais que garantam a estrutura física e de pessoal para que este serviço seja efetivamente implementado. “Não queremos criar falsas expectativas na comunidade, mas vamos nos empenhar encontrar uma solução para esta demanda”, finaliza o mandatário portelense.

SCAB COMUNITÁRIO

III – Corpo de Bombeiros Militar padrão Comunitário, a organização composta por militares estaduais do Corpo de Bombeiros Militar e por Civis Auxiliares com a finalidade de atuar nas operações de prevenção e combate a incêndio, de buscas e salvamentos e nas atividades de defesa civil, simultaneamente ou isoladamente. (PORTARIA 01/CBMRS/2019)

Fonte:Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...