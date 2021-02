PRF orienta motoristas que pretendem viajar no carnaval

Compartilhar Pin 0 Compart.

Revisar o veículo antes da viagem é importante para a segurança de todos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue com a Operação Rodovida, reforçando as operações e o policiamento nas rodovias federais de todo o país. Atividades educativas, orientando motoristas, pedestres e ciclistas, também são foco da atenção dos policiais.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

Com a chegada do carnaval, historicamente as rodovias federais gaúchas apresentam aumento de fluxo de veículos. Como vivemos um momento diferenciado, e as festividades de carnaval foram oficialmente canceladas, não temos como prever se efetivamente tal aumento de movimento ocorrerá.

Analisando os anos anteriores, verificamos a possibilidade de maior fluxo, com formação de filas, nas rodovias que dão acesso ao litoral norte (Freeway e BR 101) e nas demais entradas e saídas da capital gaúcha. Na região, as rodovias que devem apresentar maior fluxo são a BR 386 (que liga a região norte com a região metropolitana do RS) e a BR 285 (rota para o litoral de SC), especialmente nos seguintes dias e horários:

➡️ tarde e noite de sexta-feira (12);

➡️ manhã de sábado (13);

➡️ tarde e noite de terça-feira (16);

➡️ manhã de quarta-feira (17).

Assim, a PRF está preparada para o pior cenário, com reforço de efetivo. O policiamento será direcionado para os locais e horários com previsão de maior fluxo, e também para aqueles que as estatísticas demonstram que, ao longo dos últimos anos, possuíram maior índice de acidentes graves.

O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam as lesões de acidentes, como embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, uso do celular e a correta utilização do cinto de segurança. Para incentivar o comportamento seguro no trânsito, serão realizadas ações de educação para o trânsito através de intervenções em rodoviárias, postos de combustíveis e outros pontos com grande visibilidade e circulação.

A PRF também intensificará sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

O Superintendente Executivo, Leandro Wachholz, alerta os motoristas: “Só dirija descansado e se não tiver ingerido bebida alcoólica. Trabalharemos para a segurança de todos, mas precisamos que cada um faça a sua parte.”

Antes de viajar: tenha certeza de que o veículo esteja regularizado e revisado, principalmente com relação a freios e suspensão. Antes de sair, cheque os pneus e os sistemas de iluminação e sinalização. Não faça ingestão de bebidas alcoólicas e descanse bem. Planeje sua viagem, com pontos de parada.

Durante a viagem: tenha calma, acredite na sinalização, e a respeite. Mantenha a velocidade regulamentar, só ultrapasse em locais permitidos e com visibilidade suficiente. Não deixe o celular ser uma distração, configure ou guarde ele para que chamadas, mensagens ou notificações não chamem a sua atenção enquanto você estiver dirigindo. Priorize viajar durante o dia, nos horários de menor movimento. Procure manter-se na mesma faixa de rolamento, sem mudanças bruscas de direção. Só ultrapasse em locais permitidos e com a certeza de que conseguirá realizar a manobra com segurança.

Abordagem policial: obedeça às ordens dos agentes, não faça movimentos bruscos, abra os vidros do carro para ser melhor visualizado e, à noite, ligue a luz interna.

Em caso de acidente: se não houver feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode fazer a ocorrência pela internet. Havendo feridos, sinalize e avise a PRF.

Emergência em rodovias federais, ligue 191.

Curtir isso: Curtir Carregando...