Tombamento deixa uma vítima fatal na RSC472 em Palmitinho

Foto: Grupo Chiru

Uma saída de pista seguida de tombamento deixou uma vítima fatal no final da tarde desta quarta-feira, 10 de fevereiro. O acidente ocorreu por volta das 17 horas e 15 minutos na RCS472, altura da comunidade do Capitel Santo Antônio, município de Palmitinho.

O motorista de um caminhão Mercedes Benz, placas de Vista Alegre, teria perdido o controle e tombado as margens da rodovia. A vítima foi identificada como Sabino Debastiani, de 65 anos, morador do interior de Vista Alegre.

Conforme informações repassadas à reportagem do Grupo Chiru, o motorista havia descarregado uma carga de milho em uma empresa de Palmitinho e estaria retornando para casa. Equipes do Samu, Brigada Militar e Polícia Civil atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado para a necropsia.

Esse é o segundo acidente registrado no mesmo local e no mesmo dia. No início da manhã de hoje, uma colisão frontal entre um caminhão de transporte de leite e um veículo Celta, placas de Taquaruçu do Sul deixou uma pessoa ferida. O condutor do Celta ficou preso às ferragens, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Fonte: Grupo Chiru

