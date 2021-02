Secretaria Municipal de Saúde inicia vacinação de portelenses com mais de 85 anos

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde deu início na manhã desta quarta-feira, 10, a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 85 anos ou mais. A meta é aplicar a primeira dose em 150 pessoas até a próxima sexta-feira, 12. O órgão municipal estima que esta remessa seja suficiente para atender cerca de 90% do público alvo desta faixa etária.

Os servidores encarregados deste trabalho estão fazendo visitas domiciliares. Desta forma, a Secretaria reitera que não é necessário o deslocamento até as unidades de saúde. Cumprida esta etapa e com a o envio de novos lotes de vacinas para Tenente Portela, a imunização será estendida gradativamente para as demais faixas etárias.

Continua após a publicidade... Continua o texto..

DONA SILMA, 95 ANOS DE IDADE, FOI A PRIMEIRA A SER VACINADA

Silma Julitha Konrad Schussler, 95 anos de idade, foi a primeira a ser vacinada nesta nova etapa da campanha, em Tenente Portela. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve logo cedo na residência, localizada no bairro Fries. Ela nasceu em Chapada, em 20 de abril de 1925, e há mais de 60 é moradora de Tenente Portela. A contar de hoje, passadas quatro semanas, os servidores retornarão à casa de dona Silma para aplicação da segunda dose, o que completa a imunização.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...