Proprietário de loja de ferragens em Tenente Portela tem prejuízos de mais de R$ 6 mil após arrombamento

Dois estabelecimentos comerciais foram alvo de furto na madruga desta quarta-feira, 10 de fevereiro, no centro de Tenente Portela. Foram alvos de furto a loja da APDA localizada nas proximidades do prédio da antiga rodoviária do município e uma loja de Ferragens localizada em frente ao Posto Abbeg.

Da APDA os ladrões não levaram nada além de uma agenda com envelopes, mas os prejuízos na loja de Ferragens foi bem maior. De acordo com o proprietário do estabelecimento foram furtados do caixa R$ 2.700,00 em cheques e R$ 3 mil em dinheiro, além de alguns rolos de fios. Leia sobre o furto na APDA aqui.

Na loja de Ferragens os ladrões conseguiram ter acesso arrombando o telhado. O proprietário diz ter seguro.

A Perícia do IGP já esteve em Tenente Portela realizando o levantamento a procura de digitais em ambos os locais.

A Polícia Civil investiga o caso.







