Força policial prende três contrabandistas armados com carro carregado de cigarros paraguaios em Esperança do Sul

Foto: Divulgação

Um dos presos portava uma pistola 9mm municiada e com numeração raspada. Ele já havia sido preso há 10 dias conduzindo um carro clonado

A Policia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar prenderam três contrabandistas que transitavam com um Clio e um Agile na noite desta terça-feira (9), na BR 468 em Esperança do Sul. O Clio estava carregado com cigarro de origem paraguaia.

Agentes da PRF receberam informação do serviço de inteligência de que um Clio e um Agile estariam possivelmente transportando ilícitos. Em ação conjunta com a polícia civil e polícia militar, os veículos foram localizados e abordados na BR 468.

Os policiais montaram uma barreira na rodovia. Logo após deram ordem de parada ao motorista do Clio. O carro estava completamente carregado com cigarros contrabandeados, acondicionados no porta-malas e sobre os bancos, até o teto. A carga, com quase 11 mil maços, tem valor estimado de 51 mil reais. O motorista ainda portava uma pistola 9mm carregada com 12 munições e numeração raspada. Ele já havia sido preso pela PRF em Sarandi no final de janeiro conduzindo um carro clonado.

Já o Agile, que fazia a função de batedor da carga, foi abordado e parou de pronto. Nele estavam dois homens que passavam informações ao outro carro com o contrabando. Segundo eles o destino da carga seria Passo Fundo.

Os presos, três homens de 28, 31 e 40 anos, todos de Passo Fundo, foram presos. Eles, o veículo, a arma e a carga foram encaminhados à área judiciária local.

