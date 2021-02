Convênio entre município e Emater possibilita construção de 10 açudes em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação

O prefeito de Tenente Portela Rosemar Sala e o secretário adjunto de Desenvolvimento Rural, João Benício Arruda Flores, estiveram na manhã desta quarta-feira, 10, visitando a propriedade do agricultor Vanderlei Wisniewski, em Alto Alegre. No local está sendo construído um açude através do Programa de Apoio a Ampliação da Infraestrutura Rural. A iniciativa é desenvolvida pela Emater/RS – Ascar e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, formalizado através de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Dirigentes da Emater/RS – Ascar também acompanharam a visita, entre eles estiveram o gerente regional, Carlos Alberto Turra; o gerente adjunto, Vito Antonio Cembranel; a supervisora microrregional, Rejane Carla Gollo Fornari; e o chefe do escritório local, José Rubens dos Santos.

O programa tem por objetivo reduzir o impacto da estiagem e qualificar a infraestrutura no campo. Também visa apoiar a construção de estruturas de reservação de água para usos múltiplos, para a expansão da prática da irrigação entre os agricultores e pecuaristas almejando estabilidade nas suas produções frente aos recorrentes quadros de estiagens que ocorrem no Estado.

Em Tenente Portela, além deste açude, serão construídos outros nove. Os beneficiários residem nas localidades de Linha Turvo, Alto Cordeiro de Farias, Esquina Grápia, Burro Magro, Baixo Lajeado Azul, Cerro da Barata e Gamelinhas. As obras tem o acompanhamento do técnico da Emater/RS – Ascar, Luciano da Silva Juris, e a supervisão do engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Gervasio Antonio Kauffmann.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

