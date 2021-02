Colisão entre veículos na Rua Tupis esquina com a Potiguara em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Dois veículos colidiram no centro de Tenente Portela, mas precisamente na rua Tupis esquina com a rua Potiguara (rua de acesso ao postão) na tarde desta quarta-feira, 10 de fevereiro. A passageira de um dos veículos, uma mulher de 41 anos, bateu forte com a cabeça e precisou ser resgatada e levada ao hospital pela equipe do SAMU. A informação inicial é que não se trata de algo grave, mas que exige cuidados e exames mais detalhados, além de um período de observação.

As causas do acidente são apuradas pela Brigada Militar que atendeu a ocorrência como é possível verificar nos registros fotográficos do site Portela Online.

