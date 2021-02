Colisão entre carro e caminhão deixa um ferido na RSC-472 em Palmitinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão entre um caminhão e um automóvel, por volta das 7h40, desta quarta-feira, 10 de fevereiro, na RSC-472, em Palmitinho.

Um Celta, com placas de Taquaruçu do Sul, colidiu em um caminhão de transporte de leite. O condutor do automóvel sofreu ferimentos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento no Hospital Santa Terezinha (HST) de Palmitinho.

Posteriormente a vítima foi transferida para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Ele teve a perna esquerda fraturada no acidente.

O condutor do caminhão não se feriu.

Conforme fotos cedidas ao site Portela Online pelo radialista Carlos Braga do Grupo Chiru:







